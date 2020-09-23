Aracı parçalanan vatandaş, kamera görüntüleriyle büyük şok yaşadı!

Yapan şahsı hiç tanımıyorum, yüzünü bile hiç görmedim. Bir de 2 araba arasında kalıyor ve benim arabamı seçiyor. Daha sonra seçtikten sonra arabama zarar veriyor. 32 dakika boyunca dinlene dinlene arabamı parçalıyor. Bu şahsın yanında bu olay kar kalmasın. Çünkü burada yüzlerce araba var. Benim başıma gelmiş olabilir bugün ama yarın başka bir insanın başına da gelebilir. İnsanların kafasına göre kimsenin arabasına zarar vermemesi lazım. Bu olaydan dolayı şahsın ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

