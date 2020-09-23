Aralık Ayı Burcu Nedir? 2020 Aralık Ayında Doğanlar Hangi Burç ve Özellikleri Nelerdir?

Gökkürede yer alan 12 takımyıldızına burç adı verilir. Burçlar, kişilerin karakterleri ve özellikleri hakkında bilgiler sunar. Günümüzün yakından takip edilen bilim dallarından birisidir. Aralık ayında hayata gözlerini açan kişiler Aralık ayı hangi burç diye merak ederken, bu burçların özellikleri hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor.
ARALIK AYI HANGİ BURÇ?
Bir kimsenin burcu hayata gözlerini açtığı güne göre belli olur. Aralık ayında doğan kişiler ise Yay veya Oğlak burcudur. Yay ve Oğlak burcunun genel özellikleri ve günlük burç yorumları için doğru yerdesiniz. Aralık ayında doğdum ve hangi burcum diye düşünen kişiler için ayrıntılar şöyle;
24 Kasım ile 22 Aralık tarihleri aralığında dünyaya gelen bir kimse Yay burcudur.
23 Aralık ile 20 Ocak tarihleri aralığında doğanlar ise Oğlak burcudur.
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ARALIK AYI BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
Yay Burcu Özellikleri
Grup: Ateş/erkeksi/değişken
Yönetici Gezegen: Jupiter ve Neptün
Renk: Turkuaz, Mor
Uğurlu Taş: Firuze, Mavi topaz
Şanslı Sayı: 3
Şanslı Gün: Perşembe
Karşıt Burç: İkizler
Şehirler: Nottingham, Stuttgart, Toledo, Sydney, Köln, Toronto, Budapeşte, Napoli
Metal: Kalay
Çiçekler: Leylak, mor menekşe, karanfil, kırmızı gül
Ağaçlar: Meşe, huş, ıhlamur, dut, kestane, dişbudak, şekerkamışı, badem kayısı
Oğlak Burcu Özellikleri
Grup: Ateş/erkeksi/değişken
Yönetici Gezegen: Jupiter ve Neptün
Renk: Turkuaz, Mor
Uğurlu Taş: Firuze, Mavi topaz
Şanslı Sayı: 3
Şanslı Gün: Perşembe
Karşıt Burç: İkizler
Şehirler: Nottingham, Stuttgart, Toledo, Sydney, Köln, Toronto, Budapeşte, Napoli
Metal: Kalay
Çiçekler: Leylak, mor menekşe, karanfil, kırmızı gül
Ağaçlar: Meşe, huş, ıhlamur, dut, kestane, dişbudak, şekerkamışı, badem kayısı