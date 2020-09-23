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Babasını öldürüp intihara kalkıştı

'ın Payas ilçesinde bir kişi, babasını öldürdükten sonra 3. kattan atlayarak ağır yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 12:05 ABONE OL
Babasını öldürüp intihara kalkıştı

Alınan bilgiye göre, gece 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesi üzerindeki evde meydana gelen olayda, Yunus K. (28) babası Cezayir K.'den (62) para istedi. Para vermek istemeyen baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Yunus K., eline geçirdiği bıçak ile babasını ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Cezayir K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3. KATTAKİ EVLERİNDEN ATLAYARAK ÖLMEK İSTEDİ

Olaydan sonra 3. kattaki evlerinden atlayarak ölmek isteyen Yunus K. de ağır yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yunus K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Babasını öldürüp intihara kalkıştı
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