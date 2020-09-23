Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ile ülkemizdeki son duruma ilişkin açıklama yapıyor. Salgınla mücadele topyekun devam ederken haftanın belirli günlerinde Bilim Kurulu üyelerinin de katılımıyla alınan kararlar büyük önem taşıyor. Bu haftaki toplantıda ise aşı, yüz yüze eğitim, vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Buna göre; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye'de salgınla mücadele devam ederken vaka ve ölü sayısına ilişkin son durum değerlendirmeleri adım adım takip ediliyor. Bu kapsamda bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyeleri toplanması ve Bilim Kurulu toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor…