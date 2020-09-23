Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ile ülkemizdeki son duruma ilişkin açıklama yapıyor. Salgınla mücadele topyekun devam ederken haftanın belirli günlerinde Bilim Kurulu üyelerinin de katılımıyla alınan kararlar büyük önem taşıyor. Bu haftaki toplantıda ise aşı, yüz yüze eğitim, vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Buna göre; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?
Türkiye'de salgınla mücadele devam ederken vaka ve ölü sayısına ilişkin son durum değerlendirmeleri adım adım takip ediliyor. Bu kapsamda bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyeleri toplanması ve Bilim Kurulu toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor…
Kritik Bilim Kurulu Toplantısı öncesi milyonlarca vatandaş geri sayıma başladı. Bilim Kurulu toplantısında, bu hafta 2020 2021 eğitim öğretim takvimi, salgında son durum gibi konuların ele alınması bekleniyor. Öte yandan toplantıda virüsle mücadelede alınması gereken tedbirlerin de masaya yatırılması ön görülüyor. Bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli olmazken, 23 Eylül Çarşamba günü yapılması tahmin ediliyor.
Toplantı genel olarak 18.00-19.00 civarlarında bitiyor ve Bakan Koca saatlerde açıklamalarını gerçekleştiriyor. Ancak toplantı saatleri henüz netlik kazanmadı.
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Bakan Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
Ağır hasta sayımız 1.522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız.