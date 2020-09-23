BİM aktüel ürünler kataloğunda dev indirim başlıyor! BİM 25 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli BİM aktüel ürünler vatandaşları bekliyor. Her evin ihtiyaçlarını karşılayacak olan ürünlerde bu hafta Bulaşık Makinesi Tableti, 32'li Tuvalet Kağıdı, Bulaşık Deterjanı, Çamaşır Suyu, Toz Deterjan, Bebek Bezi ve Kağıt Havlu gibi pek çok ürün yer alacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 25 Eylül aktüel ürünler tam listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR? 25 EYLÜL 2020 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı.

BİM 25 Eylül aktüel ürünler kataloğu tam listesi şu şekilde;