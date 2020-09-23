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aktüel ürünler kataloğunda Cuma indirimleri başlıyor! 25 Eylül ürünler tam listesi burada!

Bu haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin katalog ürünleri Cuma günleri satışa çıkacak. Pek çok alanda pek çok ürünün yer aldığı ürünler indirimleri vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Emsan Marmo Granit Set, Akıllı Bileklik, Egzersiz Tekerleği, Fakir Elektrikli Süpürge ve spor ürünlerinde büyük indirimler olacak. İşte 25 Eylül kataloğu tam listesi!

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BİM aktüel ürünler kataloğunda Cuma indirimleri başlıyor! 25 Eylül BİM aktüel ürünler tam listesi burada!

Hem ekonomik hem çeşitliliğin yer aldığı aktüel ürünler Cuma günü raflarda yerini alacak. Teknolojiden ev eşyalarına, kıyafetten bebek bezine kadar geniş yelpazeye sahip ürünler için vatandaşlar merakla bekliyor. Haberimizin içerisinden 25 Eylül kataloğuna ulaşabilirsiniz.

BİM 25 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu merak edilmeye başlandı. Haberimizin devamından BİM 25 Eylül aktüel ürünler indirimli tam listeye ulaşabilirsiniz.

BİM aktüel ürünler kataloğunda Cuma indirimleri başlıyor! 25 Eylül BİM aktüel ürünler tam listesi burada!

Art Matik Toz Deterjan

BİM aktüel ürünler kataloğunda Cuma indirimleri başlıyor! 25 Eylül BİM aktüel ürünler tam listesi burada!

Jenny&Willy Bebek Bezi

BİM aktüel ürünler kataloğunda Cuma indirimleri başlıyor! 25 Eylül BİM aktüel ürünler tam listesi burada!

Blume Tuvalet Kağıdı

BİM aktüel ürünler kataloğunda Cuma indirimleri başlıyor! 25 Eylül BİM aktüel ürünler tam listesi burada!

Maisonette Yıkanabilir Yüz Maskesi

BİM aktüel ürünler kataloğunda Cuma indirimleri başlıyor! 25 Eylül BİM aktüel ürünler tam listesi burada!

Queen Kağıt Havlu

BİM aktüel ürünler kataloğunda Cuma indirimleri başlıyor! 25 Eylül BİM aktüel ürünler tam listesi burada!

Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi

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BİM aktüel ürünler kataloğunda Cuma indirimleri başlıyor! 25 Eylül BİM aktüel ürünler tam listesi burada!
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