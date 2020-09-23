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Bu mesaja sakın inanmayın

Dolandırıcılar, "Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin lira sosyal destek ödemenizi almak için hemen tıklayınız, diğer sitelere itibar etmeyiniz" yazılı SMS gönderip link vererek, vatandaşları tuzaklarına düşürüyor

İHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 17:20 Son Güncelleme: 23.9.2020 17:23 ABONE OL
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Dolandırıcılar tarafından bugün vatandaşların cep telefonuna, "Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin lira sosyal destek ödemenizi almak için hemen tıklayınız, diğer sitelere itibar etmeyiniz" yazılı SMS gönderilip, link verildi. Bu SMS'in vatandaşları dolandırmak için atıldığı, vatandaşların linke tıklaması halinde bütün hesaplarının ele geçirilerek içinin boşaltıldığı belirlendi.

'DİĞER SİTELERE İTİBAR ETMEYİN'

Ayrıca sağlık müdürlüğü yetkilileri bakanlığın sadece vatandaşların sağlık problemleriyle ilgilendiğini, Türkiye'de yardım yapacak kurumun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimleri olduğunu belirtti. Ayrıca, dolandırıcıların diğer dolandırıcıları da saf dışı bırakmak için 'diğer sitelere itibar etmeyin' diye uyarması da dikkat çekti.

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