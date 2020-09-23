Bu sene Teknofest hangi şehirde, Teknofest ne zaman başlıyor giriş ücretsiz mi?

Bu yılki TEKNOFEST etkinlikleri, büyük bir heyecan ile bekleniyor. Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in bu yılki takvimi belli oldu. Peki, TEKNOFEST ne zaman başlıyor, giriş ücretsiz mi?

TEKNOFEST NE ZAMAN?

Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2020'ye geri sayım sürerken, bu yıl Gaziantep ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST 2020, 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 bin gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak.