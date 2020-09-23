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’de gölet havzasında 4 kafatası ve kemikler bulundu

'nin Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyündeki sulama göletinde pompa arızası nedeniyle suyun bir bölümü boşaltılınca, ortaya 4 kafatası ile kemikler çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 17:15 Son Güncelleme: 23.9.2020 17:25 ABONE OL
Çanakkale’de gölet havzasında 4 kafatası ve kemikler bulundu

Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyünde çobanlık yapan Hayrettin Yaşar, geçen pazartesi günü koyunlarını otlatırken bölgede kafatası ve kemiklere rastladı. Çoban Yaşar, durumu, köy muhtarı Rıdvan Yaşar'a bildirdi. Olay yerine gelen Yaşar da jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak araştırma yaptı. Daha sonra kafatasları ile kemikler incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖLETİN ALTINDA ESKİ BİR MEZARLIK OLABİLİR

Pompanın arıza yapması sonucu onarım için göletteki suyun yüzde 90'ı boşaltılırken, gölet havzasında başka kafatası ya da kemik olup, olmadığı araştırılacak. Çoban Hayrettin Yaşar, 81 yaşındaki babası Mehmet Yaşar'ın, göletin altında eski bir mezarlık olabileceğinden bahsettiğini söyledi.

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Çanakkale’de gölet havzasında 4 kafatası ve kemikler bulundu
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