Çorum'da polisin kimlik sorduğu kaçak göçmenlerden ilginç savunma

Çorumda ekipler, Samsun- Ankara kara yolu üzerinde bir tırı durdurdu. Yapılan araştırma sonucu tırın dorsesinde 6 kaçak göçmen yakalandı.

"EVDE UNUTMUŞUZ"

Samsun- Ankara kara yolu üzerinde Berkay Gök'ün (36) kullandığı tırı durduran polis ekipleri, yaptıkları kontrolde dorsede düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi. Araçtan indirilerek üst araması yapılan göçmenlerin üzerinden kimlik çıkmadı. Polis kimlik istediği göçmenlerden "Evde unutmuşuz" yanıtı aldı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ



Sağlık kontrolü için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen düzensiz göçmenler, ardından kimlik tespiti için karakola götürüldü. 6 düzensiz göçmen, kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

SÜRÜCÜ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI



Tır sürücüsü Berkay Gök, polislere bir tüccarın satın aldığı soğanları taşımak için Çorum'a geldiğini, düzensiz göçmenlerle tarlada karşılaştığını, başka bir tarlaya çalışmak üzere giderken polis ekiplerince durdurulduğunu söyledi. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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