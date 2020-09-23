Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Başkan Erdoğan'dan Elazığ ve Malatya deprem konutları için açıklaması!

Deprem konutları ne zaman teslim edilecek sorusunun yanıtı, Başkan Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklamalarının ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ve Malatya'daki deprem evleri ile ilgili de bilgi paylaştı.
Başkan Erdoğan, "Her 2 ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 lira arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir." sözlerini kullandı. Peki, Malatya ve Elazığ deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
İşte, Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları;
DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
24 Ocak'taki depremde evleri yıkılan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için inşa edilen deprem konutlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatlarının son aşamasına geldiğini hatırlattı.
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde yapılan konutları tanıttı | Video
Ancak deprem konutlarını teslim edileceği kesin tarih henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, yıl sonuna kadar evlerin teslim edilmeyi planlandığını aktarmıştı. Karabayır şunları söylemişti;
"İhalesini gerçekleştirdiğimiz ve yapımına başladığımız 17 bin 800 konuttan yıl sonuna kadar yaklaşık 8 binini teslim etmeyi planlıyoruz. Diğer kalan konutları da önümüzdeki yılın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında teslim edeceğiz. Burada önemli olan depremin üzerinden bir yıl geçmeden konutlarımızı teslim etmeye başladık. Bu 8 bin konutu yıl sonuna kadar teslim etmemiz şehirde büyük bir rahatlama sağlayacak. Sonrasında yine Cumhurbaşkanımızın ve büyüklerimizin talimatı doğrultusunda şehrin ne ihtiyacı varsa konut, sosyal donatı, okul, her ne olursa arkamızda devletimizin gücüyle TOKİ yapacaktır. Çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEPREM KONUTLARI AÇIKLAMASI
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan deprem konutları ödeme planıyla ilgili şunları söyledi;
"Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri de tespit ettik. Buna göre her 2 ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 lira arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Aynı şekilde 3+1 konutlar için de 730 lira ile 995 lira arasında bir bedel belirlenmiştir. Köy evlerinde ise ahırsız olanlarda 790 lira, ahırlı olanlarda 905 lira aylık ödeme yapılacaktır. Ödemeler 20 yıl vadeyle ve faizsiz olarak gerçekleştirilecektir. Konut inşaatlarının tamamında altyapı, proje ve diğer pek çok yatırım hükümetimiz tarafından bedelsiz olarak yapılmıştır. Ayrıca maliyetlerden ortalama yüzde 40 düzeyinde de indirime gidilmiştir. Bu konutların Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."