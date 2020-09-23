Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Başkan Erdoğan'dan Elazığ ve Malatya deprem konutları için açıklaması!

Deprem konutları ne zaman teslim edilecek sorusunun yanıtı, Başkan Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklamalarının ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ve Malatya'daki deprem evleri ile ilgili de bilgi paylaştı.

ELAZIĞ VE MALATYA DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Başkan Erdoğan, "Her 2 ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 lira arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir." sözlerini kullandı. Peki, Malatya ve Elazığ deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

İşte, Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları;