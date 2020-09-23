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Diploma iftirasına 7 yıl hapis istemi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 23.9.2020 ABONE OL
TÜRK Solu dergisi imtiyaz sahibi ve Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve noter Emine Seven'e yönelik "iftira" suçundan yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, Çulhaoğlu'nun "iftira" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Çulhaoğlu, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan noter tasdikli diploma örneğinin sahte olduğunu iddia etmişti.
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Diploma iftirasına 7 yıl hapis istemi
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