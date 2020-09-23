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'de maske takmayan 2 kardeş tutanak tutan polisi yaraladı

Yurt genelinde polis ekipleri maske takmayan ve sosyal mesafe uymayan kişilere yönelik sıkı denetim uyguluyor. Bazı vatandaşlar kuralları ihlal etmesine rağmen polislere tepki gösteriyor. 'de de maske takmayan 2 kardeş, haklarında tutanak tutan polislere yumrukla saldırdı. Olayda polisler yaralanırken saldırgan kardeşler gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 14:26 Son Güncelleme: 23.9.2020 14:51 ABONE OL
Edirne'de maske takmayan 2 kardeş tutanak tutan polisi yaraladı

'de A.I. ve B.I. kardeşler, maske takmadıkları için haklarında tutanak tutmak isteyen polislere saldırdı. 2 polis memurunu yumrukla yaralayan kardeşler, gözaltına alındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de maske takmayan 2 kardeş tutanak tutan polisi yaraladı

Kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, Yoğurtçular Sokak'ta maske takmayan A.I. ile kardeşi B.I.'yı uyardı.

Edirne'de maske takmayan 2 kardeş tutanak tutan polisi yaraladı

Kardeşler uyarıyı dikkate almayınca, polis, haklarında tutanak tutmak için kimliklerini istedi. Ancak iki kardeş, kimlik vermeyi reddetti.

Edirne'de maske takmayan 2 kardeş tutanak tutan polisi yaraladı

Bunun üzerine polis ekipleri, A.I ile B.I.'yı gözaltına almak istedi. Bu sırada yaşanan arbedede, kardeşler yumrukla 2 polis memurunu yaraladı.

Edirne'de maske takmayan 2 kardeş tutanak tutan polisi yaraladı

İhbar üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. İki kardeş güçlükle gözaltına alındı, yere yatırılıp, kelepçe takılarak emniyete götürüldü. Yaralı polisler ise hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Edirne'de maske takmayan 2 kardeş tutanak tutan polisi yaraladı

Yapılan araştırmada, kardeşlerden birinin 'İnsan kaçakçılığı' suçundan poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Bu arada olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de maske takmayan 2 kardeş tutanak tutan polisi yaraladı

'MASKE TAKMAYIP POLİSE DİRENDİLER'

Olaya şahit olan Batuhan Kıran, maske takmayan 2 kişiyi polisin durdurduğunu belirterek, "Polis, maskelerini takmasını söyledi. Ben de onlara maske uzattım, biri taktı diğeri takmadı maskeyi. Ondan sonra polis de tutanak tutmak için diğer ekipleri çağırdı.

Edirne'de maske takmayan 2 kardeş tutanak tutan polisi yaraladı

Bunlar hala direndi. Polisi darp ettiler, bir de devlete hakaret ettiler. Ondan dolayı ters kelepçe yapıp aldılar arkadaşları.

Edirne'de maske takmayan 2 kardeş tutanak tutan polisi yaraladı

Ben ceza kesilmesin diye maske verdim ama biri takmamayı tercih etti elinde salladı maskeyi. Kışkırttı daha doğrusu. Sonra devlete ve polislere hakaret etti" dedi.

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Edirne'de maske takmayan 2 kardeş tutanak tutan polisi yaraladı
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