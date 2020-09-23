Edirne'de maske takmayan 2 kardeş tutanak tutan polisi yaraladı

'MASKE TAKMAYIP POLİSE DİRENDİLER'

Olaya şahit olan Batuhan Kıran, maske takmayan 2 kişiyi polisin durdurduğunu belirterek, "Polis, maskelerini takmasını söyledi. Ben de onlara maske uzattım, biri taktı diğeri takmadı maskeyi. Ondan sonra polis de tutanak tutmak için diğer ekipleri çağırdı.