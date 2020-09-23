Elle tacize 5 yıla kadar hapis istemi Kameralara yakalanınca dava açıldı

Tekstil mühendisi Rüştü Abdullah E., Sirkeci Marmaray tren istasyonunda geçen yıl arkadaşıyla birlikte yürüyen üniversite öğrencisi Beyza Ö.'ye arkadan yaklaşarak tacizde bulundu. Şok geçiren Beyza Ö.'nün şikayeti üzerine istasyondaki kayıtlar incelenince şüphelinin genç kızı iki kez eliyle taciz ettiği görüldü. Şüpheli Rüştü Abdullah E., elindeki malzeme poşetlerinin çarptığını iddia etse de kayıtları inceleyen savcılık şüpheliye 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

ARKAMDAM AVUÇLANDIĞIMI HİSSETTİM

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya göre müşteki Beyza Ö. 14 Nisan 2019 günü arkadaşı Rabia K. ile birlikte akşam evine gitmek için Sirkeci Marmaray Tren İstasyonu'nda yürüyordu. İstasyondaki yürüyen merdivenleri kullandığı sırada arkadan yaklaşan bir şüpheli Beyza Ö.'ye elle tacizde bulundu. Şok geçiren Beyza Ö. geriye döndüğünde şüpheliyle göz göze geldi. Beyza Ö. olayı arkadaşına anlatınca olay yerine güvenlik görevlileri çağrıldı. Güvenlik kamera kayıtları incelenince şüphelinin müşteki Beyza Ö.'ye arkadan yaklaşarak taciz ettiği görüldü. Şikayetçi olarak ifade veren Beyza Ö., "Yürüyen merdiveni kullandığım sırada arkamdan avuçlandığımı hissedince geriye döndüm ismini sonradan öğrendiğim şüpheliyle göz göze geldim. Kısa süreli bir şok geçirdiğim sırada arkadaşım Rabia K., hemen görevlileri çağırdı. Bana cinsel saldırıda bulunan şüpheliden şikayetçiyim" dedi.

İKİ KEZ TACİZ ETTİ

Şüpheli olarak ifade veren Rüştü Abdullah E.'de, "O gün Eminönü'ne oltam ve malzemelerimle birlikte balık tutmak için geldim. Balıktan sonra elimdeki malzemelerle birlikte 21.00 gibi dönüş için Marmaray tren istasyonunda yürümeye başladım. Bir elimde oltam diğer elimde malzeme poşetim olduğu halde yürüyen merdivenleri kullandığım sırada sanırım taşıdıklarımın çarpması sonucu önümde bulunan müşteki bana dönerek kendisine tacizde bulunduğumu söyleyerek tepki gösterdi. Ben de öyle bir şey olmadığını yanlış anladığını anlatmaya çalışsam da beni dinlemedi. Suçu kabul etmem. Ben kimseye tacizde bulunmadım" dedi.

Kamera kayıtlarını inceleyen savcılık, şüphelinin müştekiyi takip ettiğini, kamera kayıtlarına göre sık sık müştekiye baktığını, şüphelinin bir an yavaşlayarak müşteki ve arkadaşının önüne geçmesine izin verdiği, daha sonra şüphelinin arkalarından yürümeye devam ettiğinin kamera kayıtlarından görüldüğünü belirtti. Şüphelinin daha sonra müşteki Beyza Ö.'ye arkadan yaklaşarak sağ kalça kısmına el uzattığının görüldüğünü, yürüyen merdivenlerin başına geldiğinde yine eğilmek suretiyle sağ eliyle müştekinin kalça kısmına hamle yaptığının kamera kayıtlarından tespit edildiği iddianamede anlatıldı. Savcılık olay tarihinde şüphelinin iki kez müştekinin kalçasına eli ile temas ettiğini, her ne kadar şüphelinin suçlamayı reddetse de kamera kayıtlarından müştekiye iki kez temasta bulunduğunun görüldüğü belirtildi. Savcılık sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçundan şüphelinin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını istedi.

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