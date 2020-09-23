Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23 Eylül 2020 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor ve en çok aranan başlıklar arasında yerini koruyor. Eylül ayı boyunca evde bakım parasından faydalanan vatandaşlar il il sorgulamalarını e devlet üzerinden yapıyor. Evinde yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kimselere bakanlar için yatırılan ödenek için sorgulamalar bir hayli arttı. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 23 Eylül 2020 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı ile tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Ülkemizde devlet tarafından evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen evde bakım maaşı e devlet üzerinden il il sorgulanıyor. Haberimizde, 23 Eylül 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.