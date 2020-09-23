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Gezerken yakalanan koronavirüs temaslısı, yurda yerleştirildi

'de, temaslı olduğu için karantinada olması gereken (21), Cumhuriyet Meydanı'nda dolaşırken yakalandı. Polatoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 12:24 ABONE OL
Gezerken yakalanan koronavirüs temaslısı, yurda yerleştirildi

Kayseri'de polis, koronavirüs kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimde, polis maskesini çene altında taşıyan Hasan Polatoğlu'nu fark etti. Yapılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında Hasan Polatoğlu'nun, koronavirüs temaslısı olduğu belirlendi. 14 gün boyunca evde olması gereken Polatoğlu, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, çağırılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü. Yurt ücretinin Polatoğlu'ndan tahsil edileceği öğrenildi.

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Gezerken yakalanan koronavirüs temaslısı, yurda yerleştirildi
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