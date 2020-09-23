Gönül elçisi aile Ahmet’in meleği oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen "gönül elçileri" projesi ile koruyucu aile sayısı artıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un her biri ile özel ilgilendiği koruyucu aileler onlarca çocuğa yuva oluyor. Sadece kendi kızları 15 yaşındaki Sümeyra Elmas'a değil, devlet koruması altındaki Ahmet'e de annelik ve babalık yapan İstanbullu Karagöz ailesinin hikâyesi de yürekleri ısıttı.

Karagöz çifti, kelebek hastası Ahmet isimli çocuğun koruyucu ailesi oldu! | Video

YUVA BEKLEYEN ONLARCASI VAR

Ahmet'in engel durumu nedeniyle bakım hizmeti alması istenen Ayşegül Karagöz, Levent'ten Kıraç'a otobüs- metro yaparak 2 saatlik yol gidip 160 saatlik "Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi" programını tamamladı. Ahmet'in ihtiyacı olan mamasından özel sargı bezlerine kadar tüm ihtiyaçlarını devletin karşıladığını vurgulayan Ayşegül Karagöz "Ahmet ailemize katılalı 8 ay oldu. Bize annem, babam, ablam diyor. Kızım 'armudum' diye seviyor kardeşini. Ahmet gibi gözümüzün içine bakarak yuva bekleyen onlarca çocuk var. Aileler korkmasın. Evinizi açtığınızda bereketi, huzuru eksik olmaz" diye konuştu. Romatizma hastalığı Lupus yüzde kelebek şeklinde kırmızı döküntü oluşturduğu için halk arasında kelebek hastalığı olarak biliniyor.