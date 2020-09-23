Güneş burcu ve yükselen burç uyumu: Yükselen burcum ile burcum uyumlu mu?

Güneş burcu ile yükselen burcu arasında büyük farklar bulunmaktadır. Öyle ki astroloji bilimiyle ilgilenen ve bu konulara merak salan vatandaşların çokça karşılaştığı bu iki terim verilebilecek ufak örneklerle anlaşılabiliyor. Peki, Güneş burcu ve yükselen burç uyumu hesaplama nasıl yapılır? Yükselen burcum ile burcum uyumlu mu? İşte detaylar…

GÜNEŞ BURCU NEDİR?

Astroloji'de en çok karıştılan bu iki terimin ilki olan Güneş Burcunu açıklamak gerekirse, güneş burcu kişinin doğum tarihine göre belirlenen burçtur. Kişilerini özünü ve kişiliklerini temsil ettiği bu burç aslında bizi biz yapan özelliklerin nedeni olarak gösterilir.

Karakteristik özellikler Güneş Burcuna göre değişir ve belirlenir. Öte yandan bu burç ortalama dört haftada bir değişir ve bu tarih aralığında olan kişilerin burçları da buna uygun olarak belirlenir.

Kısaca anlatmak gerekirse günlük hayatta biri size "Burcun ne?" diye sorduğunda verdiğiniz o cevap sizin Güneş Burcunuzdur.

YÜKSELEN BURÇ NEDİR?

Yükselen burç ortama iki saatte bir değişen ve kişilerin doğum saatine göre belirlenen burçtur. Yükselen burç kişilerin nasıl göründüklerini ve dış çevrede insanların onlar hakkındaki düşünceleri olarak tabir edilebilir. Bir kişiyle ilk kez buluştuğunuzda davranışlarınızı kontrol etmek ister ve karşınızdaki kişinin hoşlanabileceği tavırlara bürünürsünüz.

İşte bu noktada yükselen burç kişilerin maskesi yani insanlara göstermek istenen yüzümüzdür.

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GÜNEŞ BURCU VE YÜKSELEN BURÇ UYUMU

Güneş Burcu ve Yükselen burçlar farklı durumları ifade etseler de ikisinin arasındaki çözümleme kişilerin hayatını büyük ölçüde kolaylaştırabilir.

İki burcun özellikleri oldukça farklı olabildiği gibi hem yükseleninizin hem de güneş burcunuzun aynı olduğu zamanlar da olabilir.

YÜKSELEN BURCUM İLE GÜNEŞ BURCUM UYUMLU MU?

İki burcunuzun da hesaplamasını yaptıktan sonra bunları bir bütün olarak gözlemlemek ve yorumlamak sizin veya yorumladığınız kişinin gerçek kimliğini hayata bakış açısını göstermektedir. Bu nedenle yükselen burcunuzu hesaplamak için doğum saatinizi bilmeniz önem taşır.

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