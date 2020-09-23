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Hac ve ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2020 tarihleri belli oldu!

İslam alemini yakından ilgilendiren Hac ve tarihleri son günlerin en sık araştırılan konularından birisi oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle kapılarını ziyaretçilere kapatan açılış tarihi belli oldu. Suudi Arabistan tarafından açıklanan , hangi tarihte? 2020 belli oldu!

Giriş Tarihi: 23.9.2020 10:23 ABONE OL
Hac ve Umre ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2020 Hac ve Umre tarihleri belli oldu!

Gündemde en çok araştırılan konulardan birisi Hac ve ne zaman açılacak sorusunun yanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Dini vazifelerini yerini getirmek isteyen müminler tarihlerini merak ediyor. İbadetlerini gerçekleştirmek için kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar için en son açıklama Suudi Arabistan'dan geldi. Peki , hangi tarihte? 2020 belli oldu!

HAC VE UMRE NE ZAMAN AÇILACAK?

Pandemi nedeniyle askıya alınan Hac ve Umre ziyaretlerinin tarihleri belli oldu.

İşte açıklanan tarihler

Hac ve Umre ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2020 Hac ve Umre tarihleri belli oldu!

2020 HAC VE UMRE NE ZAMAN AÇILACAK?

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, İçişleri Bakanlığından bir kaynak, 4 Ekim'den itibaren ülke içinden yapmak isteyenler için Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30'unun (günlük 6 bin kişi) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini açıkladı.

Hac ve Umre ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2020 Hac ve Umre tarihleri belli oldu!

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynak, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı kaynağı, Kovid-19 riski bulunmayan ülkelerden kademeli olarak ziyaretçi kabul edileceğini söyledi.

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Hac ve Umre ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2020 Hac ve Umre tarihleri belli oldu!
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