Gündemde en çok araştırılan konulardan birisi Hac ve Umre ne zaman açılacak sorusunun yanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Dini vazifelerini yerini getirmek isteyen müminler Hac ve Umre tarihlerini merak ediyor. İbadetlerini gerçekleştirmek için kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar için en son açıklama Suudi Arabistan'dan geldi. Peki Hac ve Umre ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2020 Hac ve Umre tarihleri belli oldu!
Pandemi nedeniyle askıya alınan Hac ve Umre ziyaretlerinin tarihleri belli oldu.
İşte açıklanan tarihler
Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, İçişleri Bakanlığından bir kaynak, 4 Ekim'den itibaren ülke içinden umre yapmak isteyenler için Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30'unun (günlük 6 bin kişi) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini açıkladı.
Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynak, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etti.
İçişleri Bakanlığı kaynağı, Kovid-19 riski bulunmayan ülkelerden kademeli olarak ziyaretçi kabul edileceğini söyledi.