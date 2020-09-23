HES kodu Diyarbakırlı arzuhalcinin geçim kaynağı oldu

'VATANDAŞLARIN ZORLANDIĞINI GÖRÜNCE AKLIMA GELDİ'



Günde birkaç kez adliyeye girip, çıktığını belirten Askan, kamu kurumlarına HES kodu ile girilmesi zorunluluğunun ardından, vatandaşların girişte zorlandıklarını gördüğünü ifade ederek, "Adliyeye giren vatandaşların çoğu HES kodu almayı bilmiyor. Bazıları da koşuşturuyor. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Bu şekilde gelen müşterilere dilekçe yazıyorum ve HES kodunda yardımcı oluyorum. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum" dedi.

