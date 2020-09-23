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kodu Diyarbakırlı arzuhalcinin geçim kaynağı oldu

Koronavirüs tehlikesine karşı alınan son önlemlerden biri de kamu kurumlarına kodu ile giriş şartı oldu. 'da adliye önünde arzuhalcilik yapan Mehmet Ali Aslan isimli genç, bu uygulamayı geçim kaynağına çevirdi. Aslan, HES kodunu almakta zorlanıp kendisine başvuran vatandaşlara kod alıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 09:57 Son Güncelleme: 23.9.2020 10:06 ABONE OL
HES kodu Diyarbakırlı arzuhalcinin geçim kaynağı oldu

Adliyesi önünde 2 yıldır arzuhalcilik yapan lise mezunu Mehmet Ali Askan (22), kamu kurumlarına Hayat Eve Sığar () kodu ile girilmesi şartından sonra gelen vatandaşlara dilekçe yazmanın yanı sıra HES kodu uygulamasında da destek oluyor. Askan'ın hedefi, üniversite sınavına girerek hukuk fakültesi kazanmak.

HES kodu Diyarbakırlı arzuhalcinin geçim kaynağı oldu

Merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan Adliyesi karşısında 2 yıldır baba mesleği arzuhalciliği sürdüren Mehmet Ali Askan, bu şekilde geçimini sağlıyor. Koronavirüs vakalarının arttığı kentte, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, 4 Eylül'de Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında, salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar () kodu ile giriş yapılması şartı getirildi.

HES kodu Diyarbakırlı arzuhalcinin geçim kaynağı oldu

Adliyesi'ne girişlerde vatandaşların kodu uygulamasında sorun yaşadığını gören Askan, gelen vatandaşlara dilekçe yazmanın yanı sıra HES kodu uygulamasında da yardımcı oluyor.

HES kodu Diyarbakırlı arzuhalcinin geçim kaynağı oldu

'VATANDAŞLARIN ZORLANDIĞINI GÖRÜNCE AKLIMA GELDİ'

Günde birkaç kez adliyeye girip, çıktığını belirten Askan, kamu kurumlarına kodu ile girilmesi zorunluluğunun ardından, vatandaşların girişte zorlandıklarını gördüğünü ifade ederek, "Adliyeye giren vatandaşların çoğu HES kodu almayı bilmiyor. Bazıları da koşuşturuyor. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Bu şekilde gelen müşterilere dilekçe yazıyorum ve HES kodunda yardımcı oluyorum. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum" dedi.

HES kodu Diyarbakırlı arzuhalcinin geçim kaynağı oldu

'BİR NEVİ STAJ OLUYOR'

Baba mesleği arzuhalciliği severek yaptığını ve ileride hukuk fakültesi okumak istediği için deneyim de kazandığını aktaran Askan, "Şimdiden hem çalışıyorum hem de bilgi birikimi oluyor. Bir nevi staj gibi oluyor.

HES kodu Diyarbakırlı arzuhalcinin geçim kaynağı oldu

Aslında bu işler konusunda iyiyim ama 'da son iki yıldır iş yok. Aslında iş bulamadığım için de bunu yapıyorum. Bu işi yapmamın asıl sebebi sevmem ve ilgi duymamdır" diye konuştu.

HES kodu Diyarbakırlı arzuhalcinin geçim kaynağı oldu

Dilekçe yazdırmaya gelen Osman Keklikavan da adliyeye geldiğini ve ayrıca kodu uygulamasında da Askan'ın kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi.

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HES kodu Diyarbakırlı arzuhalcinin geçim kaynağı oldu
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