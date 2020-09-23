Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karton toplayıcısı, belediye çalışanını başından cam şişeyle yaraladı

Karton toplayıcısı, belediye çalışanını başından cam şişeyle yaraladı

’da, karton toplayıcısı Yılmaz D. (24), tartıştığı belediyenin geri dönüşüm ve atık toplama birimi çalışanı Müjdat K.'yi (36) cam şişeyle başına vurarak, yaraladı. Olay sonrası kaçan Yılmaz D., polis ekiplerince yakalandı.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 10:30 ABONE OL
Karton toplayıcısı, belediye çalışanını başından cam şişeyle yaraladı

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Osmangazi Belediyesi'nin geri dönüşüm ve atık toplama biriminde görevli Müjdat K., geri dönüşüm kutularındaki atıkları almak için caddeye geldi. Bu sırada karton toplayıcısı Yılmaz D. ise kartonları kendisi almak istedi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yılmaz D., elinde bulunan cam şişeyi Müjdat K.'nin başına vurarak, kırdı. Müjdat K., kanlar içinde yere yığılırken, Yılmaz D. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müjdat K., sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Müjdat K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Yılmaz D., polis ekiplerince çarşı bölgesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Çarşı Polis Merkez Amirliği'ne götürülen Yılmaz D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karton toplayıcısı, belediye çalışanını başından cam şişeyle yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA