Kaşar ve salatalıklı kargo ‘cinsel taciz’ sayıldı

İstanbul Şişli'de bulunan özel bir okulda matematik öğretmeni 28 yaşındaki Esra Ş. görev yapıyordu. Aynı okulda Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan 31 yaşındaki Tuğba Ç. ile aralarında husumet bulunan genç öğretmen kendisine kötü davranılması nedeniyle travma yaşıyordu. İddiaya göre Tuğba Ç., genç meslektaşından intikam almak için öğrencilerini de kullanarak hain bir plan hazırladı. Bir takım öğrenciyi plana dâhil eden genç öğretmen, öğrencilerine salatalık ve kaşar peyniri aldırdı. Bir kutuya koydukları gıdayı isimsiz şekilde Esra Ş.'ye kargo yapan öğretmen, kutunun içerisine birde genç öğretmenin ismini yazdı.

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİYLE KUMPAS KURDU

7 Mayıs günü kendisine gelen kargo ardından savcılığa başvuran Esra Ş., kendisine hakaret edildiğini, husumetli bulunduğu öğretmenin öğrencilerini ayarlayarak kendisine kumpas kurduğunu ileri sürdü. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ÖĞRETMENİMİZ PARA VERİNCE YAPTIK"

Soruşturma kapsamında kargoyu gönderen öğrencilerin kimlik bilgileri tespit edildi. 20'li yaşlardaki iki genç planı edebiyat öğretmeni Tuğba'nın hazırladığını, kendilerine para verdiğini ve kargoyu isimsiz yapmalarını söylediğini anlattı.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İfadesi alınan genç öğretmen ise suçlamayı kabul etmeyerek öğrencilerine para vermediğini ve planı kendisinin hazırlamadığını iddia etti. Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda genç öğretmen Esra Ş.'yi taciz eden meslektaşı ve öğrencileri hakkında 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.