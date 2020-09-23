Kaymakamlık uyardı: İnanmayın! İşte dolandırıcıların son yöntemi...

"SAHTE İZİN NUMARALARIYLA PARA TOPLUYORLAR"



Vatandaşların, izin alındığı iddia edilen makama başvurarak, bu yardım kampanyasının gerçek olup olmadığını anlayabileceklerini vurgulayan Ağaoğlu, "Sahte numarayla da toplayabiliyorlar. Çünkü bu dolandırıcılarda vicdan yok. Ve vicdanlı insanları sömürerek, aldatarak onların paralarını edinmeyi amaçlamışlar. Öğrencinin kırtasiye ihtiyaçları için para istiyor, bazen kırtasiye malzemesi isteyerek bunları satıyorlar. Somut bir örnek var. 'Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'ndan izin alınmıştır' diye yardım topluyor kırtasiye malzemesi alınacak diye. Ama Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı bunu fark etmiş ve yalan olduğunu da ilan etmiş. Hemen bu iki görsel ile vatandaş Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunursa, savcılık peşine düşer ve yakalar da" dedi.

"BU TÜR KAMPANYALAR İYİ NİYETLİ OLMAYABİLİYOR"



Vatandaşlardan Merdan Akbudak, "Vallahi bana çok güvenilir gelmiyor, katılmıyorum. Çünkü bu tür kampanyalar hepsi iyi niyetli olmayabilir. Gerçekten toplanan yardımların adresine ulaştırılıp ulaştırılmadığı da belli değil. Devletin de bu konuda bazı düzenlemeler yapması gerekiyor. Bu konuyla alakalı ilgili mecraların takip ve denetimini daha sıkı tutması lazım. Çünkü biliyorsunuz, dijital düzene geçildi ve internet üzerinde bir sürü olumlu ve olumsuz şeyler var. İşin ucunda maddiyat olduğu için, olumsuz şeyler olabilir" ifadelerini kullandı.