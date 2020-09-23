Koronadan kaçan dönmedi nüfus 400 bine çıktı

Son bir yılda 2 katına çıkan nüfus nedeniyle ilçede trafik ve alt yapı sorunları görülmeye başlarken, Bodrum, şu anda Türkiye'deki 32 ilin nüfusunu geride bırakmış durumda. Trafik yoğunluğu, sahil yoğunluğu geçen yıl eylül ayına göre 2 katına çıktı.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Uzaktan eğitiminde şu anda gündemde olmasıyla beraber Bodrum'a gelen nüfusun çok fazla da gitmeyeceği tahmin ediyoruz. Bizim normalde 176 bin 500 nüfusa hitap ediyoruz. Şu anda görünen o ki 2 kat bir nüfusla karşı karşıya kalacağız kış boyunca. Bunun için tabi ki önlemlerimizi alacağız" dedi.Bodrum'da kalacak olanlar için nüfuslarını Bodrum'a aldırmalarını rica eden Aras, "Yazlık beldelerin kış nüfusuna göre ödeneklerini aldıklarını, devletten gelen payın nüfusa göre olduğunu değerlendirirseniz Bunun için ya ekstra desteklenmemiz lazım, yada Bodrum'da yaşayacak olan 176 bin dışındaki vatandaşlarımızda Bodrum'a kayıt olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bodrum'u seviyorsan Bodrumlu ol diye her mecrada söylüyoruz. Buraya kayıt olmaları istememizin sebebi ise gerçek nüfusunuzu yansıtabilirsek TÜİK'te o zaman bizim genel bütçeden alacağımız pay artacaktır" ifadelerini kullandı.