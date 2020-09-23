Motokuryeyi takibe alan polis, uyuşturucu şebekesini çökertti

Ayrıca 1 adet siyah renkli pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet fişek, 2 adet siyah renkli havalı tabanca, 1 adet Hassas Terazi, Çok sayıda uyuşturucu madde satışında kullanılan kilitli poşet, uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir miktar para ele geçirildi.