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'de yanan otomobil alev topuna döndü

'in Uçhisar beldesi yakınlarında Mustafa Çetin yönetimindeki 42 ZS 951 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yandı. Alev topuna dönen otomobili itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 22:01 ABONE OL
Nevşehir'de yanan otomobil alev topuna döndü

'in Uçhisar beldesi yakınlarında Mustafa Çetin yönetimindeki 42 ZS 951 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yandı. Alev topuna dönen otomobili itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.

Nevşehir'de yanan otomobil alev topuna döndü

Olay, saat 19.30 sıralarında 'in Uçhisar beldesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Çetin yönetimindeki 42 ZS 951 plakalı otomobilin motor kısmında başlayan yangında alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Nevşehir'de yanan otomobil alev topuna döndü

Otomobil sürücüsü Çetin, çevredekilerin yardımıyla yara almadan araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili güçlükle söndürdü.

Nevşehir'de yanan otomobil alev topuna döndü

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Nevşehir'de yanan otomobil alev topuna döndü
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