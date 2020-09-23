Niğde depreminin ardından kritik açıklama: Hasan Dağı aktif bir volkan

Ekibiyle birlikte Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Şener, 20 Eylül'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 41 artçı sarsıntının meydana geldiğini aktardı.

DAĞ DURDUĞU SÜRECE GAZ ÇIKACAK

Bölgedeki Hasan Dağı'nın aktif bir volkan olduğunu ve depremde etkisi olup olmadığını araştırdıklarını dile getiren Şener, şunları söyledi:

"Hasan Dağı'nın en son patladığı tarih, Çatalhöyük'te yapılan arkeolojik kazılarda insanlar tarafından çizilmiş duvar resimlerinde kayıtlı. M.Ö. 6500 yılı. Dolayısıyla biz, 10 bin senede volkanik faaliyet olduğu zaman aktif volkan diyoruz, dolayısıyla Hasan Dağı da bu bağlamda aktif bir volkan.

Şu an uykuda ama 5.1 şiddetindeki depremin Hasan Dağı volkanizmasını etkileyeceği konusunda konuşmak çok iddialı bir konu olur. Burada incelemeler yapacağız.

Sosyal medyada çıkan gaz çıkışı videoları var. Hasan Dağı'nın kraterine yakın. Aşağı yukarı 3 bin metre yükseklikte. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yapmış olduğu çalışmalarda o gazların bütün kimyasallarını araştırmış durumda.

Hasan Dağı durduğu sürece o gazlar oradan çıkacak. Korkulacak bir şey yok, hafif bir deprem. Yörede de fazla hasar ve can kaybı yok. Jeolojik incelemeler yapacağız."