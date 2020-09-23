Parktaki çocukları kaçırmaya çalışan sapığın 32 yıl hapsi isteniyor!

İstanbul Beyoğlu'nda 3 yaşındaki oğlunu eğlendirmek için parka götüren anne hayatının şokunu yaşadı. Edinilen bilgiye göre, küçük çocuk oyun oynadığı sırada anne B.K., telefonla konuşuyordu. Park içerisinde bulunan 21 yaşındaki bir genç, anne B.K.'nın boşluğundan faydalanarak küçük çocuğu kolundan sürükleyerek kaçırmaya çalıştı.

ÇOCUKLARI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Çocuğun ağlaması üzerine durumu fark eden anne ise feryat ederek çevresinde bulunan vatandaşlardan yardım istedi. O sırada olay yerinden geçen bekçiler çığlığı duyunca kucağında çocukla parktan kaçmaya çalışan sapık bu kez yolun karşısına geçerek 9 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırmaya kalkıştı. Bekçiler tarafından etkisiz hale getirilerek emniyete götürülen sapık burada verdiği ifadesinde iki küçük çocuğu kaçırmaya çalıştığını, önce 3 yaşındaki erkek çocuğunun yanına gittiğini daha sonra 9 yaşındaki kız çocuğunu kolundan tutarak tecavüz etmek için kaçırmaya çalıştığını itiraf etti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, burada avukatı olmadan konuşmak istemedi. Mahkeme emniyette suçunu itiraf eden sapığı tutuklayarak cezaevine gönderirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

32 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık şüpheli hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Şahıs ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.