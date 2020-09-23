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cinayetiyle ilgili gelişmesi! Ünlü yönetmen 'in ifadesi ortaya çıktı: "Ölmeden bir gün önce..."

Muğla'da tarafından canice öldürülen soruşturmasında gelişmesi yaşandı! Soruşturma sırasında ünlü film yönetmeni Bedran Güzel'in de ifadesinin alındığı ortaya çıktı. Cemal Metin Avcı'nın 'Cüce' isimli mekanında tanıştıklarını belirten yönetmen Bedran Güzel, ilerleyen saatlerde Pınar ile sohbet ettiklerini mekandan sonra da Akçapınar'a gidip tost yediklerini geri döndüklerini, Pınar'ı oteline bıraktığını ifade etti. Ünlü yönetmen, Pınar'ın sabah kendisine mesaj attığını kendisinin cevap attığını fakat ulaşamadığını belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 23.9.2020 09:52 ABONE OL
Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Ünlü yönetmen Bedran Çelik'in ifadesi ortaya çıktı: Ölmeden bir gün önce...

Geçtiğimiz aylarda Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü yönetmen Bedran Güzel'in Pınar Gültekin davasıyla ilgili ifade verdiği ortaya çıktı. Bedran Güzel, Yol Arkadaşım, Bayi Toplantısı, Küçük Esnaf gibi filmlerin yönetmenliğini yapmıştı. Pınar'ın ortadan kaybolmadan önceki son akşamında (Çarşamba akşamı) Cüce Bar isimli mekanda oturduklarını ifade eden yönetmen ertesi gün kendisini aradığını fakat ulaşamadığını belirtti.

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Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Ünlü yönetmen Bedran Çelik'in ifadesi ortaya çıktı: Ölmeden bir gün önce...

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Bedran Güzel'in ifadesi Pınar'ın kaybolmasından iki gün sonra 18 Temmuz'da alınmış. Pınar ile onu öldüren 'nın 'Cüce' adlı barında tanıştıklarını anlatan Güzel, ifadesinde şunları söyledi: "Ben İstanbul'da yaşıyorum. Son bir buçuk aydır da Akyaka'ya gelip gidiyorum. Pınar'ı 3 veya 4 haftadır tanıyorum. Cüce Bar'da tanıştık. Cüce Bar'da arkadaşlarla oturuyorduk (Kaybolmadan önceki çarşamba akşamı).

Fotoğraf: Yönetmen Bedran Çelik

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Ünlü yönetmen Bedran Çelik'in ifadesi ortaya çıktı: Ölmeden bir gün önce...

23.50 civarı Pınar da yanımıza geldi. Birlikte oturduk. Sonra benim arabamla Akçapınar'a gittik. Orada tost yedik ve geri döndük. Pınar'ı otelinin önünde bıraktım. Evinin o civarda olduğunu biliyordum. Ben de kendi kaldığım otele gittim. Pınar sonrasında perşembe günü 10.27 sıralarında bana 'Akyaka'nın yeni kayıtcısı, günaydınlar efendim!' diye mesaj atmış.

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Ünlü yönetmen Bedran Çelik'in ifadesi ortaya çıktı: Ölmeden bir gün önce...

'MESAJIM ONA ULAŞMADI'

Ben de aynı gün 12.15'te 'Günaydın' diye cevap yazdım. Pınar'ı 17.45 sıralarında aradım ancak telefonuna ulaşamadım. Sonra Whatsapp'tan 'Aradım, telefon kapalı' diye mesaj attım. Ancak mesajım ona ulaşmadı. O saatten sonra da onunla konuşmadım ve görüşmedim. Bugün itibarıyla olan bitenden haberim oldu. Bildiklerim bu kadar."

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Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Ünlü yönetmen Bedran Çelik'in ifadesi ortaya çıktı: "Ölmeden bir gün önce..."
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