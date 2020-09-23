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Koca: Sağlık çalışanlarımıza destek verelim

Giriş Tarihi: 23.9.2020 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarımıza destek verelim
Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 311 Kovid-19 testi yapıldı, 1692 kişiye hastalık tanısı konuldu. 65 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 639, ağır hasta sayısı 1522 oldu. 1261 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 269 bin 696'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 6.7'ye geriledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız 1.522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün (dün) 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız" paylaşımını yaptı. ANKARA
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Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarımıza destek verelim
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