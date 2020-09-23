Şans Topu sonuçları canlı çekiliş ile belli oluyor! 23 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

Şans Topu çekilişi bugün Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde yapılacak olan çekilişi canlı olarak yayınlanacak ve açıklanacak. Son çekilişin ardından büyük ikramiye 708 bin 828 TL olarak belirlendi. Peki, bugünkü Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? Şans Topu 23 Eylül çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını bu başlık altında yer almaktadır ve büyük ikramiye kazanıp kazanmadığınızı akşamki çekiliş ile öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI! (23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango Online ile 23 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve günün kazandıran numaralar çekilişin hemen ardından bu başlık altında yer alacaktır.