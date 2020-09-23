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sonuçları canlı çekiliş ile belli oluyor! Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

sonuçları tarihinde açıklanacak. Online idaresinde gerçekleştirilecek olan Şans Topu sonuçları canlı yayında açıklanacak. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek ve son Şans Topu çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar hangileri oldu? Bu başlık altında, bugünkü Şans Topu çekilişi ve sonuçların açıklanacağı saate ilişkin detaylar yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 15:15 ABONE OL
Şans Topu sonuçları canlı çekiliş ile belli oluyor! 23 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

çekilişi bugün Online tarafından gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde yapılacak olan çekilişi canlı olarak yayınlanacak ve açıklanacak. Son çekilişin ardından büyük ikramiye 708 bin 828 TL olarak belirlendi. Peki, bugünkü Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını bu başlık altında yer almaktadır ve büyük ikramiye kazanıp kazanmadığınızı akşamki çekiliş ile öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI! (23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango Online ile 23 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve günün kazandıran numaralar çekilişin hemen ardından bu başlık altında yer alacaktır.

Şans Topu sonuçları canlı çekiliş ile belli oluyor! 23 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

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Şans Topu sonuçları canlı çekiliş ile belli oluyor! 23 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

SEN SEÇ!

  • Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

Şans Topu sonuçları canlı çekiliş ile belli oluyor! 23 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Şans Topu sonuçları canlı çekiliş ile belli oluyor! 23 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama
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