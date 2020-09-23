Satırla yaraladı, ‘Bu daha fragman’ dedi

Bursa'da Gökhan B. (33), yeğeninin tabancayla yaraladığı Eren K.'yi hastanede ziyaret eden Abdullah Y.'yi (16) satırla yaraladı. Yakalanarak tutuklanan Gökhan B., adliye çıkışında muhabirin "16 yaşındaki birini neden dövdünüz?" sorusunu, "Bu daha fragman, siz galaya gelin" diye yanıtladı. Saldırı anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 29 Temmuz'da merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi'nde meydana geldi. Kıvanç B. (16), arkadaşları Eren K., Berkay B. ve Cihan C. ile parkta buluştu. Arkadaşlarına evden aldığı babasının tabancasını gösteren Kıvanç B.'nin, iddiaya göre elindeki silah ateş aldı. Eren K.'nin boynundan giren mermi, göğsünden çıktı. Eren K. hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Kıvanç B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eren K. ise 22 günlük tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Tabancadan çıkan merminin boynundan girip, göğsünden çıktığı Eren'in yemek borusu parçalandı. Olayın ardından sadece sıvı ile beslenen Eren, 2 ayda 21 kilo verdi. 5 Ağustos'ta Kıvanç B.'nin amcası Gökhan B. ise Eren K.'yi ziyaret eden arkadaşı Abdullah Y.'ye sokak ortasında saldırdı. Ağır yaralanan Abdullah Y., tedaviye alındı. Gökhan B., çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Gökhan B., adliye çıkışında muhabirin "16 yaşındaki birini neden dövdünüz?" sorusuna, "Bu daha fragman, siz galaya gelin" diye cevap verdi. DHA