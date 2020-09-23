Sayısal Loto sonuçları bugün açıklanıyor! 23 Eylül Milli Piyango MPİ ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta ve bilet sorgulama nasıl yapılır?

Çılgın Sayısal Loto'nun ikramiyesi her geçen gün artıyor. Yeni dönemdeki yirmi üçüncü çekiliş için heyecan üst seviyeye çıktı. Sayısal Loto tarihinin en büyük ikramiyesi bugün yine sahibini arayacak. 63 Milyon TL'lik dev ödülü kazanarak hayallerini gerçekleştirmek isteyenler noter huzurunda yapılacak çekilişin hemen ardından Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilecek. 23 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı üzerinden size ikramiye çıkıp çıkmadığını kolaylıkla görebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı ile bilet numaranızı yazarak size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.
Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekilişi için heyecan giderek artıyor. 63 Milyon TL'nin sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş kuponlarını oluşturarak çekiliş saatini beklemeye başladı.
ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA ÖDÜL 63 MİLYON TL!
Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki yirmi üçüncü çekilişi bu akşam noter huzurunda yapılacak. Önceki haftalarda tüm rakamları doğru bilen bir kişinin çıkmaması nedeniyle ödül de 63 Milyon TL'ye kadar yükseldi.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Sayısal Loto'nun 63 Milyon TL ödülün olduğu çekiliş bu akşam 21:30'da gerçekleştirilecek. MP TV üzerinden canlı izlenebilecek olan tarihi çekilişin sonuçlarına bu başlık altından ulaşabileceksiniz.
KURALLAR
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.