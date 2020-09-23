ŞOK aktüel 23 Eylül 2020 Çarşamba kataloğu indirimli tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta Çarşamba günü kampanyalı ürünlerini tanıtan markette bu hafta birçok ürün indirime girecek. Haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri arasında Alpina Inox Aspiratör, Katlanır Masa, 3+1 Basamaklı Merdiven, Ayakkabılık, Kabin Boy Valiz, Orta Boy Valiz yer alıyor. Sizde en yakın mağazaya giderek stoklardaki ürünler bitmeden bu haftanın indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Buna göre, ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste! 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI- 23 EYLÜL 2020

Bu haftanın ŞOK aaktüel ürünler kataloğu yine dev indirim fırsatları ile dolu. Yeni haftada teknolojik aletlerden yiyecek içeceğe kadar birçok üründe indirim mevcut. Haberimizin devamından 23 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tam listesine ve fiyatlar hakkında detayları bulabilirsiniz.