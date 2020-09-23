SON DAKİKA - Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen'den şok açıklamalar! Aleyna Çakır'ın ağabeyi: "Ölüm tehditleri alıyorum"

Aleyna Çakır isimli Sema Esen'in ağabeyi ATV ana habere son dakika açıklamalarında bulundu. Sürekli tehdit aldığını söyleyen ağabey, can güvenliği olmadığını söylerken Ümitcan Uygun ve annesi Gülay Uygun hakkında da açıklamalarda bulundu. Ümitcan'ın kuzeninin kendisini aradığını söyleyerek Ümitcan Uygun'un Gaziantep'e kaçıp sosyal medya hesaplarını kapattığını da sözlerine ekledi.
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır'ın sır ölümüne ilişkin son gelişmeler yakından takip edilirken bunlara bir yenisi daha eklendi. Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen, konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.
İşte Aleyna Çakır'ın ağabeyinden flaş açıklamalar...
"SÜREKLİ TEHDİT ALIYORUM!"
Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen flaş açıklamalarda bulundu...
"Benim can güvenliğim yok. Sürekli ben tehdit alıyorum. "
"Bu kadar suçu ben işleseydim şu anda herhalde savcı bana kesmişti 20 yıl ya da ağırlaştırılmış müebbet. Şu anda ben içeride yatıyordum.
"Ümit denen şahıs Gaziantep'e kaçmış. Sen neden kaçıyorsun? 1,5 ay gelmedi. Bütün sosyal medya hesaplarını kapattı."
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Ümitcan Uygun'un kuzeninin kendisini aradığını, ismini bilmediğini, "bizden bir can gitti sizden de bir can gidecek" dediğini açıklayan Aleyna Çakır'ın ağabeyi aynı zamanda 4 dakika sonra Ümit'in kendisini aradığını da sözlerine ekledi. "Ben geliyorum seni vuracağım!" diyerek Ümitcan Uygun'dan tehdit aldığını ifade etti.
GÜLAY UYGUN'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA EDİYOR...
"Beni Tayfun Kürkçü aradı. Ağabey dedi ben düşman kazanmak istemiyorum zaten annesi de silahı almış gitmiş" diyen Aleyna'nın ağabeyi ölümlerin kilit isminin Tayfun olduğunu da dile getirdi.