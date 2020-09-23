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- 'ın ağabeyi 'den şok açıklamalar! Aleyna Çakır'ın ağabeyi: "Ölüm tehditleri alıyorum"

'ın şüpheli ölümüne ilişkin haberleri gelmeye devam ederken Sema Esen isimli Aleyna'nın ağabeyi flaş açıklamalarda bulundu ve ölüm tehditleri aldığını söyledi. Öte yandan soruşturmanın yavaş ilerlemesinden endişe eden Himmet Esen, 'un ölümü ile ilgili detaylara da değinerek kilit ismi de açıkladı. Aynı zamanda Gülay Uygun'un elinde barut izi olduğu bugün gelen açıklamalarda yer almıştı. İşte Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin son dakika detayları!

Giriş Tarihi: 23.9.2020 21:45 Son Güncelleme: 23.9.2020 21:46 ABONE OL
SON DAKİKA - Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen'den şok açıklamalar! Aleyna Çakır'ın ağabeyi: Ölüm tehditleri alıyorum

isimli Sema Esen'in ağabeyi ATV ana habere açıklamalarında bulundu. Sürekli tehdit aldığını söyleyen ağabey, can güvenliği olmadığını söylerken ve annesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Ümitcan'ın kuzeninin kendisini aradığını söyleyerek Ümitcan Uygun'un Gaziantep'e kaçıp sosyal medya hesaplarını kapattığını da sözlerine ekledi.

ALEYNA ÇAKIR'IN AĞABEYİNDEN ŞOKE EDEN AÇIKLAMALAR!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır'ın sır ölümüne ilişkin son gelişmeler yakından takip edilirken bunlara bir yenisi daha eklendi. Aleyna Çakır'ın ağabeyi , konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte Aleyna Çakır'ın ağabeyinden flaş açıklamalar...

SON DAKİKA - Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen'den şok açıklamalar! Aleyna Çakır'ın ağabeyi: Ölüm tehditleri alıyorum

"SÜREKLİ TEHDİT ALIYORUM!"

'ın ağabeyi flaş açıklamalarda bulundu...

"Benim can güvenliğim yok. Sürekli ben tehdit alıyorum. "

"Bu kadar suçu ben işleseydim şu anda herhalde savcı bana kesmişti 20 yıl ya da ağırlaştırılmış müebbet. Şu anda ben içeride yatıyordum.

"Ümit denen şahıs Gaziantep'e kaçmış. Sen neden kaçıyorsun? 1,5 ay gelmedi. Bütün sosyal medya hesaplarını kapattı."

Son dakika! Aleyna Çakır'ın abisi Atv Haber'e konuştu: "Ölüm tehditleri alıyorum" | Video

SON DAKİKA - Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen'den şok açıklamalar! Aleyna Çakır'ın ağabeyi: Ölüm tehditleri alıyorum

'un kuzeninin kendisini aradığını, ismini bilmediğini, "bizden bir can gitti sizden de bir can gidecek" dediğini açıklayan 'ın ağabeyi aynı zamanda 4 dakika sonra Ümit'in kendisini aradığını da sözlerine ekledi. "Ben geliyorum seni vuracağım!" diyerek Ümitcan Uygun'dan tehdit aldığını ifade etti.

GÜLAY UYGUN'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA EDİYOR...

"Beni Tayfun Kürkçü aradı. Ağabey dedi ben düşman kazanmak istemiyorum zaten annesi de silahı almış gitmiş" diyen Aleyna'nın ağabeyi ölümlerin kilit isminin Tayfun olduğunu da dile getirdi.

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SON DAKİKA - Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen'den şok açıklamalar! Aleyna Çakır'ın ağabeyi: "Ölüm tehditleri alıyorum"
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