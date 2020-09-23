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Son Dakika Haberi: 'da korkutan !

Kandilli Rasathanesive Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan son depremler listelerine düşen son dakika bilgilerine göre 'da 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. olayının hasara yol açıp açmadığı henüz belirlenemedi. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

DHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 04:43 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Aksaray'da korkutan deprem!

Aksaray'da saat 04.01'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) verilerine göre, saat 04.01'de Aksaray'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.67 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü kent merkezi olarak belirlendi. Depremin hasara yol açıp açmadığı henüz belirlenemedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üsssünü Akçakent olarak kaydetti. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliği 5 kilometre olarak duyurdu.

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Son Dakika Haberi: Aksaray'da korkutan deprem!
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