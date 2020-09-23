Son Dakika Haberi: Aksaray'da korkutan deprem!

Aksaray'da saat 04.01'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) verilerine göre, saat 04.01'de Aksaray'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.67 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü kent merkezi olarak belirlendi. Depremin hasara yol açıp açmadığı henüz belirlenemedi.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üsssünü Akçakent olarak kaydetti. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliği 5 kilometre olarak duyurdu.