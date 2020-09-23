Son Dakika Haberi: Genç annenin son cümlesi yürekleri dağladı: Bu cehennem bitsin artık

Edinilen son dakika bilgisine göre olay, Bozüyük ilçesi Bozalan köyü yakınlarında yaşandı. Eskişehir'de ikamet eden Yusuf Uğur (30), aynı fabrikada çalışan ve yaklaşık 2,5 yıldır tanıştıkları öğrenilen Handan Bul'u (23) konuşmak için önceki iki gün önce otomobille Bozalan köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti. Uğur, otomobilin içerisinde bir süre konuştuktan sonra 1 çocuk annesi genç kadını tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

"SON 7 AYDIR KIZA HAYATI ZEHİR ETTİ"

Cinayet olayı öncesi yaşanan zorlu süreci anlatan Handan Bul'un yakın arkadaşı Mehtap Keskin, "Handan Bul'u 2 yıldır tanıyorum, 1 yıldır kardeşten öte yakın arkadaşıydım. Bana geçmişiyle ilgili çok fazla bir şey anlatmıyordu. Sadece oğlu Efe'nin bir babası olduğunu söylüyordu ama onun adını bile anmıyordu. Çocuğunun babasını hiç tanımadığını, hiçbir şekilde ilgilenmediğini biliyorum. Aynı iş yerine iki yıl önce başladım. Yusuf'un, abisinin bir arkadaşı olduğundan bahsediyordu, sürekli yanındaydı. Yusuf, Handan'ın yanındayken sürekli içine kapanıktı, bizimle konuşmuyordu, kendini soyutladı. Sonra bu, Yusuf'tan uzaklaştıktan sonra normale döndü. Meğerse, Yusuf buna aşık olduğunu iddia etmiş, kız bu kez kendini geri çekti. Bu sefer Yusuf önce güzellikle ikna etmeye çalıştı, baktı olmuyor son 7 aydır kıza hayatı zehir etti. Kızı nasıl ikna ettiyse, kredi çektirdiğini söyledi Handan. "Çekmek zorundaydım, çünkü her görüşmemizde bana 'Efemi öp' diyor, çocuğum üstünden bir şey yapacak çocuğumu, evimi, ailemi biliyor" diye söyledi" ifadelerini kullandı.