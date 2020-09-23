Son dakika haberi: Müge Anlı’dan flaş Aleyna Çakır açıklaması! Dosya kapandı mı?

"Bunun kararını ne ben ne siz verebilirsiniz. Buraya bağlanıp konuşmaktan korkanların da bilgilerini ilettim. Ben Gülay Hanım'ın ailesine de sesleniyorum. Siz de bu işin peşini bırakmayın. İster burada ister başka yerde. Dediğim gibi ben bekliyorum. Siz benim arkamda olduğunu müddetçe ben de bu olayın arkasındayım. Aleyna olayının diğer konulardan farkı yoktu ki? İnanın bu böyle değil, ben üç dosyanın da aynı işlenmesini isterim ama bu savcının kararı. Bekleyeceğiz, beklemek zorundayız."