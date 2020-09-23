SON DAKİKA HABERİ! Ukrayna’yı sarsan cinayette flaş gelişme! Katilin son sözü pes dedirtti!

Buket Yıldız'ın annesi Cenan Yıldız, cinayetin planlı olarak işlendiğini söyleyerek, "Kapıyı nasıl açtığını bilmiyoruz, hazırlıklı girmiş eve. Buket'e sorduğu 'benimle mi olmak istersin ölmek mi' sorusuna aldığı cevap karşılığında üstüne saldırıyor, bıçaklıyor, kesiyor. Zeynep'i bekliyor onu da katlediyor. Sonra ablasıymış gibi oğlumla mesajlaşıyor.

Meydana gelen olay nedeniyle ailece perişan olmuş durumdayız. Sanık cezalandırılsın" dedi. Babası Hikmet Levent Yıldız, "Sanık suçu önce Türkiye'de uzun süre planlamış. Daha sonra Ukrayna'ya giderek kızımı yakın takibe almıştır. Kızımı evine girerek öldürmüş, onun ölmesini izlemiş, sonrasında eve gelen Zeynep'i de öldürmüştür" diyerek sanığın cezasında indirim yapılmamasını istedi.

Bunun üzerine söz alan Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi ise, "Sanık hem bizi hem Buket'in ailesini mahvetmiştir. Hiçbir indirimden yaralanmamasını talep ederiz" diye konuştu.