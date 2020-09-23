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| Hem maske takmadı hem polise tehditler yağdırdı! "Eniştemin numarasını gönderin bana"

haberi: İstanbul Tuzla'da maske takmayan bir şahıs polise tehditler yağdırdı. Kimliğini vermek istemeyen şahıs polise, “Kimliğimi vermem. Kusura bakmayın. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz." diyerek tehditler savurdu. Şahsın telefonla aradığı kişiye, "Eniştemin numarasını gönderin bana” demesi dikkat çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 14:37 Son Güncelleme: 23.9.2020 14:48 ABONE OL
Son dakika | Hem maske takmadı hem polise tehditler yağdırdı! Eniştemin numarasını gönderin bana

haberi: Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Caddede maskesiz yürüyen vatandaşlara idari para cezası kesti. Bazı vatandaşlarda ise duruma tepki gösterdi.

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Son dakika | Hem maske takmadı hem polise tehditler yağdırdı! Eniştemin numarasını gönderin bana

Caddede motor üzerinde maskesiz bir şekilde seyir eden bir vatandaş, polislere kimliğini vermemek için direndi. Polisin bütün uyarılarına rağmen maskesini takmayan şahıs kimliğini vermemekte de ısrar etti.

Son dakika | Hem maske takmadı hem polise tehditler yağdırdı! Eniştemin numarasını gönderin bana

Yüzünde maske olmayan ve zorluk çıkartan şahsı polisler gözaltına almak istedi. Gözaltına alındığı sırada telefonundan arama yapan şahıs, " Bana teşkilatın numarasını gönderin" dikkat çekti. Motor sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Son dakika | Hem maske takmadı hem polise tehditler yağdırdı! Eniştemin numarasını gönderin bana

" BU BENİM SAĞLIĞIMIN SIKINTISI SİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Bir başka vatandaş ise sigara içtiği için maskesini çenesinde taşıdığını ileri sürerek, "Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Maske ile sigarayı nasıl içeceğim. Bu benim sağlığımın sıkıntısı sizi ilgilendirmez" şekline konuşması dikkat çekti.

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Son dakika | Hem maske takmadı hem polise tehditler yağdırdı! "Eniştemin numarasını gönderin bana"
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