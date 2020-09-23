Sonbahar Ekinoksu ile neler değişecek? 23 Eylül 2020 Sonbahar Ekinoksu nedir?

Sonbahar Ekinoksu her yıl olduğu gibi bu 23 Eylül'de de merak konusu oldu.. Sonbahar Ekinoksu, günlerin kısalmaya başladığı ve gün eşitliğinin yaşandığı günlerden biri. Peki, ekinokslar hangi tarihlerde yaşanır ve 23 Eylül sonbahar ekinoksunun özellikleri nelerdir? Aşağıda, sonbahar ekinoksu hakkında merak edilenler yer alıyor.

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Bilindiği üzere, ekinoks durumu, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an olarak tanımlanır. Yılda iki kez tekrarlanan bu durum, İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde olur. Birçok özelliği de barındırır.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sizler için hazırladığımız haberimizde, yılda iki kez gerçekleşen ve Dünya üzerinde yaşayan milyarlarca vatandaş için oldukça önem arz eden bu durum hakkındaki detaylara yer verip; 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu özellikleri ve beraberinde merak edilenleri derledik.