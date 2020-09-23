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kimdir, neden tutuklandı? 44 ayrı suç, 52 yıl hapis cezası olan Demir

ile iligili son dakika haberi geldi. Ünlü Demir'in 44 ayrı suç kaydı olduğu ve hakkında 52 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Tayfun Demir'in ceza evinden kaçtığı ve sonrasında sahte kimlik ile yaşadığı ortaya çıktı. İşte, film gibi olayların yaşandığı Tayfun Demir olayına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 23.9.2020 15:39 Son Güncelleme: 23.9.2020 15:39 ABONE OL
Tayfun Demir kimdir, neden tutuklandı? 44 ayrı suç, 52 yıl hapis cezası olan Youtuber Tayfun Demir

'in tutuklanması sonrası film gibi bir hikaye ortaya çıktı. Hayvanlar ve köy yaşamı ile ilgili çektiği videolarla tanınan Tayfun Demir, 38 yaşında. Uzun yıllar yaşadığı İstanbul'dan 1 yıl önce Muğla'ya geldiği öğrenilen ve 450 bin takipçisi olan Demir, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmıştı. Tayfun Demir'in tutuklanmasının ardından vatandaşlar Tayfun Demir kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Taydun Demir kimdir?

Demir, 6'ncı soruda elenerek 1000 TL'lik ödülle ayrılmıştı. Tayfun Demir, İstanbul'da karıştığı bir dolandırıcılık suçundan 2007 yılında 7 yıl ceza aldı. Aynı yıl cezaevindeyken üniversite sınavını kazanan Demir, kendisini açık cezaevine naklettirdi. 4 yıl cezaevinde yatan Demir, bu süreçte üniversite eğitimini de sürdürdü. 2011 yılında, 'Üniversiteye gidiyorum' diyerek çıktığı izinli çıktığı cezaevine bir daha dönmeyen Demir, firar etti. Tayfun Demir'in sahte belgelerle kendisini 13 yıldır boyunca ölü gösterip bir yakınına ait kimlikle yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Tayfun Demir kimdir, neden tutuklandı? 44 ayrı suç, 52 yıl hapis cezası olan Youtuber Tayfun Demir

FİRARİYKEN SAHTE KİMLİKLE BAŞKASININ ADINA BANKADAN KREDİ ÇEKTİ

Firari olarak aranırken Demir'in, sahte kimlik ile İstanbul'daki bir banka şubesinden N.Ö., adına kredi çektiğinin ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Bankada yapılan incelemede de dolandırıcılığı Demir'in yaptığının anlaşılmasını ardından resmi kayıtlara bakıldığında 'in resmi kayıtlardan 'ölü' olarak göründüğü için düştüğü anlaşıldı. Ancak, durumdan şüphelenen polis, ölüm raporuyla düşümün yapıldığı adliyenin kamera kayıtlarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Kamera görüntülerinden 12 Ocak 2012 tarihinde, 'Yusuf Demir' sahte ismiyle ölüm raporunu getiren kişinin bizzat Tayfun Demir olduğu kesinlik kazandı. Geriye dönük işlemler incelendiğinde resmi kurumlara verilen evrakların sahte olduğu da anlaşıldı.

Tayfun Demir kimdir, neden tutuklandı? 44 ayrı suç, 52 yıl hapis cezası olan Youtuber Tayfun Demir

MUĞLA POLİSİ YAKALADI

Arandığı süreçte Demir'in 6 ayrı ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi karıştığı 44 ayrı suç tespit edildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şubesi ve Asayiş Şube ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, karıştığı bu suçlardan hakkında toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan 'in her yerde aranırken Muğla'nın Menteşe ilçesinde olduğunu tespit etti. Demir, 6 ay süreyle teknik takibe alındı. Ünlü YouTuber olduğu anlaşılan Demir'in sosyal medya paylaşımları da incelemeye alındı.

Tayfun Demir kimdir, neden tutuklandı? 44 ayrı suç, 52 yıl hapis cezası olan Youtuber Tayfun Demir

'YANLIŞ KİŞİYİ GÖZALTINA ALDINIZ' DEDİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Demir'in polisteki ifadesinde, "Yanlış kişiyi gözaltına aldınız' dediği öğrenildi. Kendisinin kayıtlarda 'ölü' görünen 'i tanımadığını da ileri süren Demir, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Düverek Mahallesi'ndeki Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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Tayfun Demir kimdir, neden tutuklandı? 44 ayrı suç, 52 yıl hapis cezası olan Youtuber Tayfun Demir
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