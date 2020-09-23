Tokat'ta iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

Tokat'ta saat 22.00 sıralarında Oğulbey Mahallesi'nde iki aile arasında ciddi bir kavga meydana geldi. Ertekin ve Çelikel aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

KAVGADA 8 KİŞİ YARALANDI

Sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.

ÇEVİK KUVVET VE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Gerginliğin devam ettiği mahallede iki aile bireyleri arasında yeni bir kavga yaşanmaması için olay yerinde çevik kuvvet ve özel hareket polisleri görevlendirildi.

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