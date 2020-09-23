‘Yakalanana kadar dimdik duracağım’

Antalya'da, 13 gün önce evinden fatura ödemek için dışarıya çıkan, evli 3 çocuk babası Veli Ünder tarafından kaçırıldığı iddia edilen Duygu Çelikten'in (30) cansız bedeni önceki gün ormanlık alanda bulundu. ATV'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan aile, kızlarının bulunması için çağrıda bulunmuştu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Masası ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu Çelikten'in cesedi, Varsak bölgesinde ormanlık alanda toprağa gömülü üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu. Vücudunda 2 bıçak darbesi tespit edilen ve başının gövdesinden ayrıldığı belirlenen Çelikten'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazede zor anlar yaşayan anne Leyla Çelikten, kızının yüzünü son kez görebilmek için talepte bulundu. Anne Çelikten, "Kızım yüzünü görmeden gitmem, kara yazılı kuzum, 2 çocuğunu bırakıp gittin" diye feryat etti.Kızını defnettikten sonra açıklama yapan acılı anne Leyla Çelikten, "Ciğerimi yaktılar, ciğerleri yansın. Antalya Emniyeti'ne, Müge Hanıma ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı çocuğum ormanda çürüyüp gidecekti. Duygu'yu öldürmediklerini söylüyorlar. Neden kaçtılar, neden telefonlarını kapattılar? Ayakta dimdik duracağım. Veli Ünder, sen bulunana kadar ayakta duracağım" dedi.