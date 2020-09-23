Yaşlı adamın 80 bin lirasını çalıp, evi ateşe verdiler

"İYİ Kİ GECE YAKMADILAR ÖLÜRDÜM YOKSA"



Ev almak için birikim yaptığı paranın çalındığını dile getiren Özmen, "Oğlumun yanına gidecektim orada ev var. Üst katta bir yer vardı oradan ev alacaktım. Onun için biriktiriyordum oraya gidiyordum. Ben evde yalnız kalıyorum. İyiki gece yakmadılar. Yoksa ben çıkamazdım. Ölürdüm yani. Para pul her şeyi alıp götürmüşler. Su saatine varana kadar götürmüşler. Zehirle zıkkım olsun" ifadesini kullandı.