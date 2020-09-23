Astrolojide toplamda 12 burç bulunmaktadır. Bu burçların her biri ise bir evi temsil eder. Bu noktada astrolojiye ilgi duyan kişiler, yükselen burcun tanımını ve hesaplama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Yükselen burç, normal burçlardan ayrıdır. Aya göre hesaplanmaz. Her bireyin doğum haritasına göre farklılık gösterir. Çünkü yükselen burç hesaplanırken, doğum tarihleri ve saatleri önemlidir. Peki, Yükselen burç nedir? Burçların yükseleni nasıl hesaplanır? İşte detaylar

YÜKSELEN BURÇ NEDİR?

Yükselen burç normal burçlardan ayrıdır. Bunun nedeni ise, hemen hemen kimsenin doğduğu saat ve günün aynı olmamasından kaynaklıdır. Bu sebepten dolayı, yükselen burç tanımı da normal burçtan farklıdır. Yükselen burç, anne rahminden çıktığınız ve ilk nefes aldığınız anda güneşin doğuş istikametinde bulunan göksel bölgeye denir. Bir diğer açıklama ile Gökyüzünde görünen 12 yıldız bloğunu simgelemektedir. Bu nedenle yükselen burcunuzu bulabilmeniz için mutlaka elinizde net bir doğum saatiniz bulunmalıdır. Aksi takdirde burcunuzu hesaplayamazsınız.

YÜKSELEN BURÇ NASIL HESAPLANIR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yükselen burç hesaplaması yapabilmek için, öncelikle burcunuzun saatini ve tarihini bilmeniz gerekmektedir. Bunları bilmeden yükselen burç hesaplama işlemini gerçekleştiremezsiniz. Yükselen burç kişinin kişilik özellikleri, yeteneklerini tanımlar. Peki, yükselen burç nasıl hesaplanır?

Doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi biliyorsanız. Aşağıdaki linkten yükselen burç hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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