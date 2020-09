Yükselen burç özellikleri: Yükselen burcunuzun özelliklerine göre nasıl birisiniz?

Yükselen burç kişisel sosyal olarak takındığı tavır ve davranışlar olmak üzere aynı zamanda fiziksel özelliklerini de ifade eder. Kişilerin dışarıdan görünüşlerinin nasıl olduğunu belli ederken özellikle surat ifadesi ve şeklinin belirlenmesinde rol oynadığı söylenmektedir. Peki; yükselen burç özellikleri nelerdir? Yükselen burcunuzun özelliklerine göre nasıl birisiniz?

YÜKSELEN BURÇ ÖZELLİKLERİ

Yükselen burç, kişilerin zihinsel kapasiteleridir. Bu kapasiteyi nasıl kullandıkları, kendilerini ifade etme şekillerini ve tarzını dışarıya yansıtır. Şans ile de ilgili olmakla birlikte, yükselen burç hesaplarken bu durum özellikleri de ortaya çıkmaktadır. Şansın hangi alanlardan geleceğine dair bilgiler yükselen burç özellikleri ile ifade edilir.

Hayatta yapılan tüm başarılar, yatırımlar, çocukluk yıllarının nasıl geçtiği ve benzeri durumlar yine yükselen burç özellikleri ile belli olmaktadır. Astrolojik olarak simgesi ise ASC olarak ifade edilir. Güneş burcu ile benzer oranda önem taşımakla birlikte herkesin yükselen burcu bulunmaktadır.

YÜKSELEN BURCUNUZUN ÖZELLİKLERİNE GÖRE NASIL BİRİSİNİZ?

YÜKSELEN KOÇ

Mottosu: Haydi, başlayalım!

Yükselen Koç olan bireyler yüzleşmeci tavırlar sergilerler. Çok yönlü kişilikleri vardır. Kavga enerjisi yüksek insanlar olmak ile birlikte aynı zamanda kendilerini kabul ettirmek isteyen güçlü kişiliklerdir. Hareketli kişilerdir, hareket olmadığı zaman ise sabırsız ve sinirli olabilirler. İnatçı ve kurnazlardır. Patavatsızlık derecesinde açık sözlü olabilirler. Mükemmelliyetçi kişilikleri vardır ve her şeyin tam eksiksiz olmasını isterler. Ateş elementine aittirler.

YÜKSELEN BOĞA

Mottosu: Keşke her şey olduğu gibi kalsa!

Yükselen Boğa olan bireyler sakin ve doğal yapıda insanlardır. Kalıcı şeyleri sever ve olgunlaşması zaman almaktadır. Maddi güvence isterlerken manevi güvence de olmasını isterler. Öfkeleri şiddetlidir, kimi zaman kendilerini bile rahatsız edebilen durumlar yaratırlar. Güçlü ve sabırlı kişiler olmakla birlikte dayanıklıdırlar. Bereketi temsil ederler ve toprak ile ilgilidirler. Maddi ve manevi başarıya doymak isterler. Parayı, iyi bir yaşam aracı olarak görürler.

YÜKSELEN İKİZLER

Mottosu: Bilmediğim şeyler acayip canımı sıkar!

Yükselen İkizler olan bireyler hareket düşkünüdür. Yerlerinde duramazlar. Yüzeysel olmakla birlikte sıkıntıya gelemezler. Etrafındakilerin eğlence kaynağıdır. Çevresi insanlarla doludur ve çok çabuk yön değiştirirler. İki yönlü bir burçtur. Duygularını iki uçta yaşayabilirler. İki işi birden yapabilirler ve sevgi gereksinimini ifade etmeleri zor olabilir. Parlak zekaları vardır. Dedikodu, kışkırtıcı ve fitneci özellikler olumsuz yönleridir. Hava grubu elementine aittir. Heyecan ve macera peşinde koşmayı severler. Hayatın anlamını keşfetmek, ufuklarını genişletmek, anlam ve inanç kazanma istekleri vardır.

YÜKSELEN YENGEÇ

Mottosu: Direkt, açık bir yol tutturmak dışında her şey olabilir!

Yükselen Yengeç olan bireyler feminendir, kırılgan ve hassas yapıdalardır. Duygularını açığa vurarak konuşurlar ve güven arayışları fazladır. Karşılarındaki kişilerin duygularını sünger gibi emer ve onların etkisinde kalabilirler. Su grubu elementindedir. Vizyonları ve amaçları vardır, bu doğrultuda yaşarlar. Kendi yollarından zaman zaman sapabilirler. Kendilerini acıma ve suçlama huyları bulunur. Gerçeği analiz ederken zorlanabilirler. Olayları bulanık görme eğilimleri vardır. Dipsiz kuyuya düşmüş gibi davranabilirler.

YÜKSELEN ASLAN

Mottosu: Hayat yaşamaya değer!

Yükselen Aslan olan bireyler hareketli, enerjik, coşkulu insanlardır. Ateş elementine sahiptirler. Enerjisi yüksek ve sanat ağırlıklı kişilerdir. Güçlü ve dayanıklı yapıları vardır. İlgi odağı olmayı başarırlar ve akıllarına koyduklarını yaparlar. Hedef belirler ve ona göre hareket ederler. Yapılan iyilikleri unutmazlar. Hafızaları güçlü bireylerdir. Sadık ve vefakar olma özellikleri vardır. Egoları yüksek olmaları onları kimi zaman olumsuz duruma düşürebilir.

YÜKSELEN BAŞAK

Mottosu: Mükemmele pratik yaparak ulaşılır!

Yükselen Başak olan bireyler her zaman mükemmeli arar ve her şeyin öyle olmasını ister. Kuşkulu ve eleştirel yaklaşımları vardır. Her şey yerli yerinde ve mükemmel olmalıdır. Kendi mükemmelini ararlar. Sınırsız bilgi birikimleri vardır, otoriteye saygı duyarlar. En son gelişmeleri yakından takip ederler ve etrafındakilerin onayını almak isterler. Doğal bir eleştirmen olarak bilinirler. Toprak elementine ait burç grubundandır.

YÜKSELEN TERAZİ

Mottosu: Önemli olan, bir şeyi şık bir şekilde yapmaktır!

Yükselen Terazi olan bireyler çevresindekilerle güçlü iletişim bağları olan kişilerdir. Denge arayışları vardır. Yalnızlık çektikleri görülmez. Çevresi kalabalıktır. Diplomatik ve zarif tavırlar sergiler. Yetenekli ve sanat ağırlıklı kişilerdir. Hava grubu elementi olan burçlardır. Bencillik yapmaz ve çevresindekilere fırsat tanırlar. Kendi söylemek istediklerinin yerine başkalarının duymak istediklerini söyleyen burçlardır. Savaşmayı bilmez ve mücadele gerektiren şeylerden hemen vazgeçerler.

YÜKSELEN AKREP

Mottosu: Ya hep, ya hiç!

Yükselen Akrep olan bireyler kuşkulu ve kontrolcü kişilerdir. Çatışmalara özellikle girer ve bundan zevk alırlar. Karizması ve çekiciliği olan kişilerdir. Olumlu ve olumsuz yönleri baskındır. Gücünü iyi kullanmaları gerektiğini öğrenmelidirler. Su grubu elementine sahiptirler. İntikam huyları fazladır. Kendilerini geliştirme ve anlama yetenekleri güçtür. İnsanları ilk bakışta teşhis eder ve analizini yaparlar. Yaşamdan korktukları olabilmekle birlikte acı veren iç hesaplaşmaları vardır.

YÜKSELEN YAY

Mottosu: Her şey yoluna girer!

Yükselen Yay olan bireyler idealist ve bağımsız, özgür ruhlu kişilerdir. Hayat felsefeleri ve amaçları vardır. Her şey onlara göre iyi olacaktır ve hayat devam edecektir. İnançları yüksek kişilerdir. Uyum sağlamak yetenekleri vardır. Evrenin işleyişine hayranlık duyarlar. Ateş grubu elementine sahip burçlardandır. En önemli dersi; düşümceler dünyası ve ilhamlarını alacakları durumlar ve konular olmaktadır. Olumlu enerji yayarlarsa hem onlar hem çevresindekiler için iyi olacak durumlar yaşanabilir.

YÜKSELEN OĞLAK

Mottosu: Hiçbir yemek bedava değildir!

Yükselen Oğlak olan bireyler inatçı, engeller karşısında hareket edebilen ve saygıdeğer kişiliklerdir. Soğukkanlı ve mesafeli duruşları ile bilinirken maddiyata önem verirler. Zirveye ulaşmak için her yolu denerler ve hafife alınmaması gereken kişilerdir. Tutucu, terbiyeli kimi zaman ise çekingen yapıları vardır. Toprak grubu elementine aittirler. Her şeyin mantık çerçevesinde olması gerektiğine inanırlar. Hedeflerine ulaşmak için azimle ilerleyen kişilerdir. Köklü güvensizlikleri çocukluk yıllarına dayanır. Satürn gezegeni tarafından yönetilirler. Kontrolü kaybetmemek gerektiğine inanırlar. Onlara ulaşmak zordur.

YÜKSELEN KOVA

Mottosu: Haydi oraya gidelim!

Yükselen Kova olan bireyler bağımsız, dost yanlısı, açık, biraz ise mesafeli kişilerdir. Entelektüel yapıları vardır. Hava grubu elementine aittirler. Sabit ve kararlı yapıları vardır. Bir işi kontrol altında tutmaları zordur. İnsanlığı yüksek kişilerdir. Yeni yöntemler ve stiller geliştirebilir, sanat yönleri fazladır. Fırsatları yakalar ve gönüllü olarak çalışırlar. Özgürlük anlayışları vardır ve baskı ile sınırlamaya gelemezler. Sabırsız yapıları bulunur.

YÜKSELEN BALIK

Mottosu: Her şey bir rüyadır!

Yükselen Balık olan bireyler su grubuna ait kişilerdir. Hassas, duyarlı, alıngan ve idealist kişiler olmakla birlikte aşırı tepkileri vardır. Sezgileri kuvvetlidir. Yüksek beklentili kişilerdir. Ön görüleri kuvvetlidir. Diğer insanlara ilham verirler. Umutsuzluk kavramlarına çabuk düşebilirler ve hayal dünyaları oldukça geniştir.

