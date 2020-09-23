Yükselen burç yorumları 2020: Yükselen burcunuzun yıllık yorumuna göre bu yıl nasıl geçecek?

Her insanın doğum tarihiyle belirlenmiş birer burcu bulunmaktadır. Astroloji bilimiyle ilgilenenlerin yakından takip ettiği burçların yükselen adı verilen bir diğer çeşidi de bulunmaktadır. Gezegenlerin hareketlerine anlamlar vererek yorumlarda bulunulan burçlara ilişkin 2020 yükselen burç yorumları da en çok merak edilenler arasında yer alıyor bu bağlamda Yükselen burcunuzun yıllık yorumuna göre bu yıl nasıl geçecek? Sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Peki, Yükselen burcunuzun yıllık yorumuna göre bu yıl nasıl geçecek? İşte tüm detaylar…

YÜKSELEN BURÇ YORUMLARI 2020: YÜKSELEN BURCUNUZUN YILLIK YORUMUNA GÖRE BU YIL NASIL GEÇECEK?



KOÇ BURCU

Koç burçlarından 2020 yılında en sağlam şekilde yapması beklenen hedef kariyer hedefidir. 2018 yılından bu yana Satürn gezegeni 10. evde iş hayatınıza kariyerinize giriş yaptığı sırada hayatınız içerisinde bulunan pek çok olduğundan daha önemli bir duruma ulaştı. 2020 yılında tüm her şeyin beklediğinizden daha iyi bir hale geleceğini göreceksiniz.

BOĞA BURCU

2020 senesinde sizler için en önemli olan konu burcunuza Uranüs gezegeni tarafından yapılacak olan tutulma ve destekleyici hareketler olarak görülebilir. 21 Nisan ve 2 Mayıs tarihleri arasında doğum tarihi bulunanlar için 2020 senesi daha güçlü olduğunuz bir yıl olacak denebilir.

İKİZLER BURCU

2020 senesi sizler için ızdırab sancılarından kurtulacağınız ve yeniden doğuş gerçekleştireceğiniz bir yıl olarak geçecek. Bu yeniden doğuşla birlikte güzel anlamda eski siz olmaktan çıkacaksınız. Yaşayış şekliniz, yaşını, cinsiyetiniz ve daha pek çok özelliğiniz farketmeksizin, hisleriniz eskisinden daha güçlü bir yapıda olacak.

YENGEÇ BURCU

Yaşamınıza yeni kişiler girebilir ancak bu duruma nasıl gelindiğini siz de anlamamış olabilirsiniz. Boşanmış bir yengeç burcuysanız yeni bir ilişki için kendinizi hazır olarak görmeyebilirsiniz ancak hayatınıza girecek kişi sizde fikir değiştirici etkiye sahip olabilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcuna sahip kişiler 2019 yılı içerisinde kariyeriniz ve iş hayatınızdaki olumsuzluklar siz de umut kaybına sebep olmuş olabilir. 2020 yılında bu konuda tecrübe kazanmış bir şekilde yeni bir dönem gireceksiniz. Yine 2020'de en önemli konulardan diğeri de beden bütünlüğü ve gücünü muhafaza etmenizdir. Yeterince kıymet ve değer veriyor olmanız sizin açınızda çok hayati.

BAŞAK BURCU

2020 yılı sizlerin güvenli ve emin hissedeceği bir yıl olacak. Bunun sebebi geçtiğimiz yıllar içerisinde sosyal çvre ve yaratıcılıkla ilgili umudunuzu yitirdiniz. Kariyerinizle ilgili maaş ve atama bazında olumlu gelişmeler bu yıl içerisinde sizi bekleyen güzel gelişmelerden.

TERAZİ BURCU

2020 yılından pek fazla şey öğrenmiş ve daha önce yaşamadığınız bir sürece girmiş olarak çıkış yapacaksınız. Sosyal hayatınızdaki ilişkilerinizde farklılıklar yaşanacak. Mars gezegeni 6 ay ilişkiniz üzerinde etkilerde bulunacak. Ynei bir ilişki veya içinde bulunduğunuz evlilik ya da birliktelikteki sorunları çözüme kavuşturabilirsiniz.

AKREP BURCU

Evli olan Akrepler ilişkileri içinde başka bir aşk ile test edilebilirler. Bazı güven sorunları ortaya çıkabilir. İlişkilerde beklentiler ve istekler değişiyor. Her zaman benimsedikleri kuralları yıkma çabası içindeler. Yılın ikinci yarısından sonra çok şanslı bir finansal durum ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

YAY BURCU

Bu yıl sizler için güçlü bir para yılı denilebilir. Emeklerinizin karşılığını alacağınız prestijli bir yıl içindesiniz. Kariyerinizde 2018 Nisan ayından bu yana anlam veremediğiniz değişimler yaşıyor olabilirsiniz. Sizler elleri açık ve serbestçe harcamayı seven kişilersiniz.

OĞLAK BURCU

Bu yıl en önemli zaman dilimi temmuz ayı diyebiliriz. Sizler için aşk ve sevgi konularında sabrınızın karşılığını alabileceğiniz yeni bir ilişkiyi başlatabilirsiniz. Beklentilerinizi bu ay gerçekleştirmek her zamankinden daha kolay gözüküyor.

KOVA BURCU

Burcunuzun yöneticisi Uranüs 4. evinizde 7 yıl boyunca hareket edecek. Aile hayatınız ve iş sorumluluklarınız arasındaki dengeyi yakalamak için daha duyarlı olmanız gerekebilir. Bu yıl mali konularda eğer dikkatli olmazsanız, ufak tefek sorunlara yol açabilir.

BALIK BURCU

Bu yıl en önemli gökyüzü aksiyonları Mars gezegenin sizin para evinizde hareket ediyor olmasıdır. 28 Haziran'dan sonra altı ay sizler içinde ekonomik olarak yeni kazanımlar elde etme zamanı da denilebilir. 2020, aktif bir sosyal yıl olarak hayatınızda önemli değişimler vaat ediyor.