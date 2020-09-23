Öz burç kadar önemli olan yükselen burç, kişinin doğumu sırasında ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Astrolojiye ilgi duyan milyonlarca kişi de, yükselen burç hesaplama hakkında bilgi edinmeye çalışmaktadır. Zira, normal burçların aksine yükselen burçlar farklı olabilmektedir. Bu bilgiden dolayı, 'Yükselen burcum nedir?, Yükselen burcumu nasıl bulurum?' sorularının yanıtı da merak konusu olmaktadır. Yükselen burcum nedir, yükselen burcumu nasıl bulurum sorularının yanıtlarını merak edenler doğru yerdeler. SABAH'ın yükselen burç hesaplama sayfası ile yükselen burç hesaplama yapabilir, birçok diğer detaya ulaşabilirsiniz.

YÜKSELEN BURCUM NEDİR?

Yükselen burç, anne rahminden çıktığınız ve ilk nefes aldığınız anda güneşin doğuş istikametinde bulunan göksel bölgeye denir. Bir diğer açıklama ile Gökyüzünde görünen 12 yıldız bloğunu simgelemektedir. Bu nedenle yükselen burcunuzu bulabilmeniz için mutlaka elinizde net bir doğum saatiniz bulunmalıdır. Aksi takdirde burcunuzu hesaplayamazsınız.

YÜKSELEN BURCUMU NASIL BULURUM?

Ortalama iki saate bir değişim gösteren yükselen burç hesaplama için doğum saatinizi doğru olarak bilmeniz gerekmektedir. Eğer elinizde net bir doğum saati yok ise yükselen burcunuzu hesaplayamazsınız. Yükselen burç hesaplama işlemi için aşağıda bulunan yükselen burç bulma aracındaki cinsiyet, doğum saati, doğum tarihi ve doğum yeri bilgilerini eksiksiz bir şekilde doldurunuz. Daha sonra ''yükselen burcunu hesapla'' butonuna tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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