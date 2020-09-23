Zonguldak'ta babasını darbedeni döverek öldürdüğü iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, akılalmaz bir olay yaşandı. Burak Kolçak, babasını darbeden 58 yaşındaki Hasan Ayaz'ı döverek öldürme suçundan yakalandı.

BABASINI DARBEDEN KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Hasan Ayaz'ı (58) darbededek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Burkay Kolçak (20) bugün tutuklandı. Dün öğle saatlerinde belde merkezindeki hemzemin geçit önünde meydana gelen olayda, Burkay Kolçak iddiaya göre geçen hafta babasını darbeden Hasan Ayaz ile karşılaştı.

OTOPSİ RAPORUNDAN SONRA BELLİ OLACAK

Çıkan tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine Hasan Ayaz, aldığı darbelerle yere düştü. Kalp hastası olduğu öğrenilen Ayaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ayaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı öğrenildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Burkay Kolçak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kolçak, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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